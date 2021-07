Das US-amerikanische Ernährungsunternehmen Eat Just Inc. ("Eat Just") hat am vergangenen Dienstag einen Börsengang angekündigt, der eine Unternehmensbewertung von fast drei Milliarden US Dollar anstrebt - eine äußerst spannende Nachricht für den Sektor nachhaltiger Lebensmittel. Der Börsengang des in San Francisco ansässigen Unternehmens soll voraussichtlich im vierten Quartal dieses Jahres abgeschlossen sein. Rahul Bhushan, Mitgründer von Rize ETF sieht darin eine Bestätigung der Investitionsstrategie ...

