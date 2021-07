Die Wiener Börse hat den Handel am Freitag mit Kursgewinnen eröffnet. Der heimische Leitindex ATX kletterte bis 9.15 Uhr um 0,20 Prozent auf 3.478,45 Einheiten, der breiter gefasste ATX Prime legte um 0,16 Prozent auf 1.767,61 Zähler zu. Kräftiger Rückenwind kam aus den USA: Dort hatte der S&P-500 am Vortag den sechsten Tag in Folge auf einem neuen Höchstschlussstand geschlossen, auch die wichtigsten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...