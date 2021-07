DJ VDMA: Auftragseingang bleibt auf Wachstumskurs

Von Andreas Plecko

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Auftragsbücher im deutschen Maschinen- und Anlagenbau haben sich im Mai kräftig gefüllt. Insgesamt verbuchte die Branche einen Zuwachs der Bestellungen von real 47 Prozent zum - vergleichsweise schwachen - Vorjahr, wie der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) mitteilte. Die Nachfrage aus dem Inland stieg dabei um 33 Prozent, aus dem Ausland kamen sowohl aus den Euro-Staaten als auch aus den Nicht-Euro-Ländern jeweils 55 Prozent mehr Bestellungen.

"Damit lag der Zuwachs im Mai prozentual zwar unter dem noch kräftigeren Plus des Aprils von 72 Prozent. Doch der Maschinenbau bleibt eindeutig auf Wachstumskurs", sagte VDMA-Chefvolkswirt Ralph Wiechers. "Sorgen bereitet uns allerdings die angespannte Situation in den Lieferketten sowie die neuerliche Diskussion um Grenzschließungen in der EU. Wir dürfen den wirtschaftlichen Aufschwung in Europa nicht wieder durch einen Flickenteppich an Grenzkontrollen gefährden."

Im weniger schwankungsanfälligen Dreimonatszeitraum März bis Mai legten die Bestellungen insgesamt ebenfalls um real 47 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu. Aus dem Inland kamen 36 Prozent mehr Orders, die Auslandsaufträge legten um 52 Prozent zu. Aus den Euro-Ländern wurde eine Steigerung von 58 Prozent verbucht, aus den Nicht-Euro-Ländern kamen 50 Prozent mehr Bestellungen.

