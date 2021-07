DJ OfficeFreund als beste Allround-Bürosoftware-Lösung für Unternehmen - Nicht nur von Administration bis Artikelverwaltung, sondern auch von Buchhaltung bis ZUGFeRD

München (pts014/02.07.2021/10:05) - Noch nie gab es eine Bürosoftware, die so ein Allroundtalent war. Der Name ist daher Programm - OfficeFreund! Sie umfasst alle in einem Unternehmen anfallenden Arbeiten im Backoffice. Gerade auch im Bereich Artikelverwaltung spielt das Programm seine Vorteile aus und macht es dem Benutzer so einfach wie noch nie möglich, Artikel in einem Unternehmen, Geschäft oder Onlineshop zu verwalten. Die vielen Funktionen, die sich intuitiv benutzen lassen, erleichtern einem als Anwender die täglich anfallenden Aufgaben immens. Durch die Zeitersparnis kann man sich anderen Aufgaben widmen und auf das Wachstum des eigenen Unternehmens fokussieren. OfficeFreund unterstützt und steigert die Effizienz. OfficeFreund jetzt im Ein-Jahres-Gratis-Test, mit 100 Prozent Vollzugang zu allen Features und Vorteilen dieser allerbesten Allround-Office-Softwarelösung. https://www.officefreund.de/preise

OfficeFreund: Einfache und schnelle Artikelanpassung

OfficeFreund bietet dem Anwender einen schnellen Überblick über alle wichtigen Daten zu den einzelnen Artikeln. Egal, ob im Lager oder im Geschäft: Im OfficeFreund lassen sich alle Daten, die man für die Verwaltung von Artikeln, Lagern und Bestellungen benötigt, einfach durch eine übersichtliche Eingabemaske erfassen. Sollte man Preise, den Bestand oder Matchcodes mehrerer Artikel ändern müssen, kann man dies einfach durch Batchbearbeitung auf einen Rutsch erledigen. Für eine bessere Anpassung und eine flexiblere Preisgestaltung lassen sich bis zu fünf verschiedene Preisgruppen definieren. Sollten für verschiedene Artikel keine Preisgruppen hinterlegt sein, können diese im Zuge einer Preisänderung miterzeugt werden. So ist dies kein zusätzlicher Arbeitsschritt.

Die Preise der Artikel lassen sich dabei sowohl individuell anpassen, nach einer bestimmten Wertangabe oder um einen bestimmten Prozentsatz ändern. Dabei stehen dem Nutzer auch vielfältige Rundungsfunktionen zur Verfügung. Außerdem steht dem Nutzer die Funktion zur Verfügung, den Einkaufspreis direkt mit einem Aufschlag zu versehen. Dies erleichtert vor allem die Administration eines Shops, der sich auf Dropshipping spezialisiert hat. Alle Daten lassen sich dabei auch einfach und schnell in der Detailansicht ändern. Eine weitere sehr nützliche Funktion ist, dass sich das Gewicht der einzelnen bestellten Artikel im Lieferschein automatisch summieren lässt. Diese Funktionen und noch viele mehr erleichtern dem Anwender die tägliche Arbeit ungemein.

Vorteile zu Bestsellern bei Softwarelösungen fürs Büro: 100 Prozent Allroundgenie und Top-Usability

Die Unterschiede zu den gängigen Softwarelösungen fürs Büro, wie Sage KHK, Lexware, Billomat, papierkram, deltag orgaMAX, sevdesk, microtech oder WISO MeinBüro liegen einerseits in deren meist sehr eingeschränkten Aufgabenstellung gegenüber der OfficeFreund-100-Prozent-Allroundsoftware und andererseits in der einfachen Usability und der sofortigen intuitiven Bedienbarkeit von OfficeFreund - auch für ungelernte Bürokräfte.

Unter https://www.officefreund.de/preise kann man sich über die Preise und den Serviceumfang von OfficeFreund informieren. Jederzeit steht dem Anwender der telefonische Support und der Aktualisierungsservice ohne Mehrkosten zur Verfügung.

Aussender: Die Unternehmersoftware est. 1999 GmbH Ansprechpartner: Dipl.-Ing. Arnold Spatz Tel.: +49 89 41856786 E-Mail: info@officefreund.de Website: www.officefreund.de

[ Quelle: http://www.pressetext.com/news/20210702014 ]

