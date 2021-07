Deutschland kann auch wegen der milliardenschweren Kaufprämien die Elektromobilität ausbauen. Aus diesem Grund will Verkehrsminister Andreas Scheuer mehr Geld für die Förderung privater Ladestationen zur Verfügung zu stellen. Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hat Finanzminister Olaf Scholz (SPD) aufgefordert, mehr Geld für die Förderung privater Ladestationen für Elektroautos zur Verfügung zu stellen. Aufgrund der ungebrochen hohen Nachfrage reichten die Mittel eines Förderprogramms in Höhe von 500 Millionen Euro nur noch bis zu diesem Donnerstag, schrieb Scheuer in einem Brief an Scholz. Das Schreiben lag der ...

