Amundi hat 2020 eines der erfolgreichsten Jahre der Firmengeschichte geschrieben. Dennoch hat die Gesellschaft ihren Deutschland-Vertrieb im April neu aufgestellt. Warum und wie und auf welche Schwerpunkte Amundi in diesem Jahr setzt, erläutert Hermann Pfeifer im Gespräch mit AssCompact. Interview mit Hermann Pfeifer, Head of Distribution Germany & Head of ETF, Indexing, Smart Beta Germany, Austria and Eastern Europe bei AmundiHerr Pfeifer, Sie sind im April zum Head of Distribution Germany & Head ...

Den vollständigen Artikel lesen ...