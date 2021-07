DJ Altmaier will Investitionspakt mit der Industrie für Stahlproduktion

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat vor seinen Gesprächen mit Vertretern der Europäischen Kommission einen Investitionspakt mit der Industrie für eine klimafreundliche Stahlproduktion in Europa gefordert. "Der Weg zur Klimaneutralität erfordert einen gewaltigen Transformationsprozess für die europäische Industrie. Das gilt vor allem für die Stahlindustrie", erklärte Altmaier vor seiner Abreise. "Wir müssen unsere Unternehmen auf diesem Weg unterstützen und vor allem für Planungssicherheit sorgen."

Altmaier wird sich in Brüssel mit der Europäischen Exekutiv-Vizepräsidentin Margrethe Vestager und Exekutiv-Vizepräsident Valdis Dombrovskis treffen. Die EU will die Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2030 um 55 Prozent gegenüber dem Jahr 2009 senken. Die Europäische Kommission will dazu ein Maßnahmenpaket veröffentlichen, mit denen die ambitionierten europäischen Klimaziele erreicht werden sollen.

Die EU wolle sich als globaler Vorreiter in Klimafragen positionieren und gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen und europäischen Wirtschaft, auch der energieintensiven Industrie, erhalten und stärken, betonte das Wirtschaftsministerium.

