Frankfurt (www.fondscheck.de) - Wenn in diesen Tagen die Kommunistische Partei in China die Feierlichkeiten ihres 100. Geburtstags begeht, steht auch der rasante Aufstieg des Reichs der Mitte in den letzten Jahrzehnten im Fokus, so die Experten von J.P. Morgan Asset Management.In wenigen Jahren werde China die USA als größte Volkswirtschaft der Welt ablösen - dank der erfolgreichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie werde dies nach Angaben des Centre for Economics and Business Research bereits für 2028 erwartet. Und so würden auch immer mehr Anleger ihren Blick nach China richten. Doch nachdem es im Jahr 2020 eine exzellente Wertentwicklung in China und der gesamten Asien-Pazifik Region gegeben habe, bleibe die Region aktuell hinter den Erwartungen zurück. Aisa Ogoshi, Fondsmanagerin des JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund (ISIN LU0052474979/ WKN 971609), erläutere die Hintergründe. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...