Bern (ots) - Das heute startende Montreux Jazz Festival findet auch auf der SRG-Streaming-Plattform Play Suisse statt: Ab sofort ist eine Auswahl von rund 40 Konzerten, die die Geschichte des Montreux Jazz Festivals geprägt haben, kostenlos auf Play Suisse verfügbar.Das Montreux Jazz Festival findet dieses Jahr vom 2. bis 17. Juli bereits zum 55. Mal statt -und die Liste der am Genfersee auftretenden Künstler*innen ist wieder eindrücklich: von Zucchero und Woodkid über Benny Sings & Athletic Progression bis zu Annie Taylor. Der perfekte Zeitpunkt, um auf frühere, legendäre Konzerte zurückzublicken, die das Festival geprägt haben. Die SRG-Streaming-Plattform Play Suisse bietet ab sofort in einem separaten Bereich eine Auswahl von rund 40 Konzert-Highlights der vergangenen Jahre - und die Liste wird laufend erweitert:Nochmals mitzuerleben ist beispielsweise ein legendäres Konzert des US-amerikanischen Musikers James Brown aus dem Jahr 1981, ein Auftritt des britischen Acid-Jazz-Musikers Jamiroquai aus dem Jahr 2003, ein Konzert des Soul- und R&B-Sängers Marvin Gaye aus dem Jahr 1980, Auftritte von Ray Charles, Nina Simone, Santana sowie viele weitere Trouvaillen. Das audiovisuelle Archiv des Montreux Jazz-Festivals, "Montreux Sound", wurde 2013 ins UNESCO-Register "Memory of the World" aufgenommen. Diese grösste Konzertbibliothek der Welt unter der Direktion von Thierry Amsallem wird von der Claude Nobs Foundation unterstützt.Play Suisse ist ein offizieller Medienpartner des Montreux Jazz Festivals 2021. Die legendären Konzerthighlights können nach einer kostenlosen Registrierung auf www.playsuisse.ch auf der eigens für das Montreux Jazz Festival eingerichteten Seite gestreamt werden.Play-Suisse-Projektleiter Pierre-Adrian Irlé: "Play Suisse und das Montreux Jazz Festival sind die perfekte Kombination aus Tradition und Innovation aus einer Service-public-Perspektive. Zusammen bringen wir über 50 Jahre Montreux Weltklasse-Musikerbe in die Wohnzimmer der Schweizer Bevölkerung. Wir alle freuen uns sehr über diese einzigartige Zusammenarbeit."CEO des Montreux Jazz Festivals Mathieu Jaton: "Die Partnerschaft mit Play Suisse führt die langjährige Zusammenarbeit zwischen dem Montreux Jazz Festival und der Radio Télévision Suisse (RTS) weiter fort und entspricht ganz dem heutigen, individuellen Nutzungsverhalten. Ich freue mich sehr darüber, diese legendären Festival-Konzerte in der ganzen Schweiz verfügbar zu machen!"Pressekontakt:Medienstelle SRG SSREdi Estermannmedienstelle.srg(at)srgssr.ch / Tel. 058 136 21 21Original-Content von: SRG SSR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100014224/100873665