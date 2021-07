Ex-Präsident Donald Trump droht juristischer Ärger. Die New Yorker Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen seine Organisation und ihren Finanzchef Allen Weisselberg. In der am Donnerstag veröffentlichten Anklage vor einem New Yorker Gericht wird dem Konzern sowie seinem Finanzchef Allen Weisselberg vorgeworfen, über mindestens 15 Jahre systematisch Steuern hinterzogen zu haben. Der 73-Jährige soll in diesem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...