München (ots) - (ADAC SE) Die ADAC SE reagiert auf die Nachfrage bei vollelektrischen Fahrzeugen und bietet den Kia e-Niro via Elektroauto-Leasing an. Der Stromer ist für ADAC Mitglieder zu Sonderkonditionen ab sofort bis einschließlich 2. November erhältlich. Neben dem Kia e-Soul ist der flexible E-Crossover e-Niro der zweite, rein elektrische Pkw, der im Kia Leasing für ADAC Mitglieder verfügbar ist. Bei 36 Monaten Leasingdauer und 10.000 Kilometern Jahresfahrleistung beträgt die Full-Service-Leasingrate für die gehobene Ausstattungsvariante e-Niro Spirit 325 Euro pro Monat. Der ADAC Kundenvorteil summiert sich über die gesamte Laufzeit damit auf über 2600 Euro.Neben den vollelektrischen Modellen Kia e-Soul* und Kia e-Niro* stehen in der Kia Kooperation auch die Plug-in-Hybrid-Versionen des XCeed*und Ceed Sportswagon* zur Wahl. Der Kia e-Niro ersetzt den Plug-in-Hybrid Kia Sorento, der ab Juli 2021 nicht mehr im ADAC Leasing erhältlich ist. Die ADAC Sonderkonditionen bieten eine hohe Flexibilität, denn sie gelten auch bei anderen Laufzeiten, Laufleistungen und Ausstattungswünschen (ausgenommen Kia e-Soul Edition 7 und Kia e-Niro Edition 7).Der e-Niro mit 64-kWh-Akku hat eine kombinierte Reichweite von bis zu 455 Kilometern. Die serienmäßige Auslegung für 100 kg Stützlast ermöglicht den Fahrradtransport auf einer Anhängerkupplung (optional).Unterwegs kann mit der ADAC e-Charge Card zu transparenten Kosten an 190.000 Ladepunkten in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Belgien sowie weiteren europäischen Ländern geladen werden.* Die Motorisierungen weisen die im Folgenden genannten Verbrauchs- und Emissionswerte auf. Die Werte wurden nach dem neu eingeführten "Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure" (WLTP) ermittelt. Um die Vergleichbarkeit mit den nach dem bisherigen Prüfverfahren (NEFZ) gemessenen Fahrzeugen zu wahren, werden die entsprechend den geltenden Vorschriften korreliert zurückgerechneten Werte nach NEFZ-Standard ausgewiesen.Kia e-Niro mit 64-kWh-Batterie (MJ 2021, Strom/Reduktionsgetriebe); 150 kW (204 PS): Stromverbrauch kombiniert 15,9 kWh/100 km; CO2-Emission kombiniert 0 g/km; Reichweite gewichtet, max. 455 km; Reichweite Citymodus, max. 615 kmKia e-Soul mit 64-kWh-Batterie (MJ 2021, Strom/Reduktionsgetriebe); 150 kW (204 PS): Stromverbrauch kombiniert 15,7 kWh/100 km; CO2-Emission kombiniert 0 g/km; Reichweite gewichtet, max. 452 km; Reichweite Citymodus, max. 648 kmKia Ceed Sportswagon Plug-in Hybrid (MJ 2021, Benzin/Strom/DCT); 104 kW/141 PS: Kraftstoffverbrauch kombiniert 1,3-1,1 l/100 km; Stromverbrauch kombiniert 11,3-9,3 kW/100 km; CO2-Emission kombiniert 30-28 g/kmKia XCeed Plug-in Hybrid (MJ 2021, Benzin/Strom/DCT); 104 kW/141 PS: Kraftstoffverbrauch kombiniert 1,3-1,2 l/100 km; Stromverbrauch kombiniert 11,0-10,7 kW/100 km; CO2-Emission kombiniert 31-29 g/kmWeitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Straße 1, 73760 Ostfildern unentgeltlich erhältlich ist. Der Leitfaden ist auch im Internet unter www.dat.de verfügbar.Zum Produktangebot: www.adac.de/kia-angebotPressekontakt:Dr. Christian BuricT 089 76 76 3866christian.buric@adac.deOriginal-Content von: ADAC SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122834/4958275