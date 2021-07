Langenberg (ots) - Die Sanierungsarbeiten am Senderstandort Langenberg konnten auf Grund der aktuellen Wetterlange nicht wie geplant am 30. Juni 2021 durchgeführt werden.Als neuer Termin ist der 6. Juli 2021 geplant:Auf Grund von Sanierungsarbeiten am Senderstandort Langenberg wird am 6. Juli zwischen 09:00 Uhr und 12:00 Uhr zeitweise der Empfang folgender Sender im Raum Rhein Ruhr nicht möglich sein:Kanal 25 ARD/WDR-Mux - Das Erste-HD, arte-HD, one-HD, WDR-HD DoEKanal 29 ZDFKanal 35 NRW-Mux - Phoenix-HD, tagesschau24-HD, MDR-S-Anhalt, NDR-FS-NDS, SWR RPKanal 40, 43, 48 Freenet TV 1, 2 und 3Kanal 46 ARD/WDR-Mux - Das Erste-HD, arte-HD, one-HD, WDR-HD DWDuPresse-Kontakt (nicht zur Veröffentlichung bestimmt)Pressekontakt:WDR KommunikationTelefon 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/4958296