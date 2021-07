Der Aufsichtsrat der CA Immo AG hat am Mittwoch eine neue Vorstandschefin ernannt: Silvia (Schmitten-Walgenbach) wird ab Jänner 2022 für die Dauer von drei Jahren die Führung des Immobilienunternehmens übernehmen und folgt damit Andreas (Quint) nach, lese ich in einer Ad hoc-Meldung. Andreas steht seit 2018 an der Spitze der CA Immo AG und verabschiedet sich am 31. Dezember 2021 in die ...

