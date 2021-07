Erfurt (ots) - Freund*innen treffen, gemeinsam Spaß haben und füreinander da sein - das ist für alle wichtig. Freundschaften machen das Leben schöner und bereichern den Alltag. Wie wesentlich Beziehungen zu Gleichaltrigen für Kinder sind, zeigt der Kinderkanal von ARD und ZDF mit interessanten und inspirierenden Angeboten im diesjährigen Themenschwerpunkt vom 6. bis 24. September auf allen Plattformen: bei KiKA, bei kika.de und im KiKA-Player. Im ersten Halbjahr 2021 wurde KiKA zudem mit einem durchschnittlichen Marktanteil von 16,3 %(1) Marktführer bei den Drei- bis 13-Jährigen und performte auch auf allen digitalen Plattformen stark mit einem neuen Jahreshöchstwert von 10,14 Millionen (2) Visits im Monat Mai.Highlights ab 6. SeptemberDen Auftakt macht die Premiere der achtteiligen Doku-Reihe "Das Zockerhaus" (ZDF) ab 6. September um 19:25 Uhr. Hat eine Gaming-Freundschaft im realen Leben Bestand? Sechs Jugendliche, die sich bislang nur virtuell kannten, ziehen zusammen und sehen sich zum ersten Mal persönlich. Gemeinsam versuchen sie, auch im "echten" Leben, Herausforderungen und Aufgaben zu meistern.Vom 18. bis 23. September nehmen bekannte Wissensmagazine um 19:25 Uhr das Thema Freundschaft unter die Lupe. "Checker Julian" (BR) macht am 18. September mit seinem besten Freund Emmanuel den Freundschaftscheck. Zusammen mit einer Psychologin stellen sie fest, was eine gute Verbindung ausmacht, wie man sich nach einem Streit wieder versöhnt und warum Freundschaften so wichtig sind.Im "neuneinhalb Spezial" (WDR) am 19. September finden die Reporter*innen heraus, wie Freundschaften über Grenzen hinweg erhalten bleiben: Jana besucht eine Austauschschülerin aus Italien, Robert einen kanadischen Diplomaten, und Mona erfährt von einer Schulklasse aus Bonn, wie Städte-Freundschaften funktionieren. Am 20. September verraten Clarissa und Ralph bei "Wissen macht Ah!" (WDR), warum manche Menschen viele Freund*innen haben und ob Geschenke die Freundschaft erhalten.Warum findet man die eine Person sympathisch, die andere aber nicht? Das klärt Eric Mayer im Entdeckermagazin "PUR+" (ZDF) am 21. September in einem Freundschaftsexperiment mit der Hilfe von acht Kindern. Ein schriftlicher Steckbrief, ein Foto und ein persönliches Kennenlernen sollen Antworten geben.Können auch Tiere untereinander befreundet sein? Um diese Frage geht es "Anna und die wilden Tiere" (BR) am 22. September. Anna fragt bei Tierhalter*innen, in der Wissenschaft und im Zoo nach und findet heraus, dass es einen großen Unterschied zwischen Haustieren und wilden Tieren gibt."Die Sportmacher" (ZDF) zeigen am 23. September wie Freundschaften durch gemeinsamen Sport gepflegt werden können: Sportmacherin Laura besucht Antonia und Jana, die eine Ponyhof-Freundschaft verbindet. Stefan trifft die beiden Para-Rugby-Spieler Jonah und Nils, deren Freundschaft durch den Sport auch über eine große Entfernung funktioniert. Und Laura lernt Tristan und Nick kennen. Beide sind nordische Kombinierer und trotz der sportlichen Konkurrenz dicke Freunde.Vom 20. bis 23. September treten beim "KiKA LIVE: Friendcheck" um 20:00 Uhr drei Promi-Freundespaare in verschiedenen Sport- und Vertrauens-Challenges gegen Jess und Ben an, während "Schau in meine Welt! - Freundschaft Spezial" (MDR/rbb) um 20:10 Uhr ganz unterschiedliche Formen von Freundschaft beleuchtet. Was macht sie so besonders? Was verbindet miteinander? In vier Folgen zeigen Kinder, wie sie ihre Freundschaften empfinden und pflegen. Wie kann eine schwere Krankheit mit Liebe und Leichtigkeit von Freundschaft getragen werden? Außerdem geht es um zwei beste Freunde, deren Freundschaft so eng ist, dass selbst Familienmitglieder den jeweils anderen als ihren Sohn oder Bruder ansehen. Und wie ist es, eine Fern-Freundschaft zu führen? Zwei Brüder erzählen von ihrem gemeinsamen besten Freund in Russland.KiKA beteiligt sich an SayHi-FreundschaftsaktionMit der Beteiligung an der internationalen Kids Freundschaftskampagne der Europäischen Rundfunkunion (EBU) SayHi setzt KiKA auch in Deutschland tanzend ein Zeichen für Freundschaft und gegen Mobbing. Ab dem 18. September um 20:00 Uhr rufen Jess und Ben von "KiKA LIVE" Kinder und Jugendliche dazu auf mitzumachen, die Choreographie des Freundschaftssongs zu lernen und ihre Tanzvideos an kika.de zu senden. Präsentiert wird die deutsche Version des gemeinsamen Freundschaftssongs von "KiKA LIVE"-Moderator Ben und den "TanzAlarm"-Kids Käthe, Hannah, Luna und Larissa. Am Ende der Aktion, an der sich zahlreiche europäische Länder beteiligen, steht am 19. November der "gemeinsame Tanztag", an dem Kinder, Jugendliche, Prominente und alle, die mitmachen wollen, ihre Choreografien präsentieren.Ein detaillierter Programmüberblick, Fotos sowie weiterführende Informationen werden sukzessive im KiKA-Kommunikationsportal unter kommunikation.kika.de veröffentlicht.Quellen:(1) AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; VIDEOSCOPE 1.4, 01.01.2021-27.06.2021, endgültig bis 24.06.2021 /(2) AGF in Zusammenarbeit mit Nielsen, Zensusreportingtool, Global Streamviews, Browserbasierte Abrufe (Stand 26.05.21)