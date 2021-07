Wie Eurostat soeben mitgeteilt hat, steigen die Erzeugerpreise in der Eurozone (wie auch in der EU) zum Vorjahresmonat um +9,6% (Prognose war +9,6%). Zum Vormonat steiegen die Erzeugerpreise in der Eurozone um +1,3%, in der EU um +1,4% (Prognose war +1,2%). Dabei stiegen die Preise im Energiesektor (+2,1%) und für Zwischenprodukte (intermediate goods, +1,9%) am ...

