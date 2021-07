Original-Research: Media and Games Invest SE - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Media and Games Invest SE

Unternehmen: Media and Games Invest SE

ISIN: MT0000580101



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 02.07.2021

Kursziel: 6,80

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Ellis Acklin



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Media and Games Invest SE (ISIN: MT0000580101) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 5,80 auf EUR 6,80.



Zusammenfassung:

Media and Games Invest (MGI) veröffentlichte eine Guidance für 2021 und meldete ein starkes organisches Wachstum im 1. Halbjahr (+30%) in den Segmenten Gaming und Media. Das Management erwartet für 2021 einen Umsatz von EUR220 Mio. bis EUR240 Mio. mit einem bereinigten EBITDA von EUR60 Mio. bis EUR65 Mio. Der Ausblick beinhaltet nicht die am 21. Juni angekündigte mögliche Übernahme von Smaato, die noch in Verhandlung ist. Wir haben unsere Prognose für 2021 an das untere Ende der Umsatzprognose angehoben, was zu einem Kursziel von EUR6,80 (zuvor: EUR5,80) geführt hat. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung.



