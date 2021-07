Seit dem Hindenburgreport und dem nachfolgenden Rücktritt des charismatischen Trevor Milton ist NIKOLA Corp. (ISIN: US6541101050) in der Vergangenheit eher durch Auftragsstornos und gescheiterte Kooperationen aufgefallen. Und die Leidenszeit der Aktionäre scheint sich nun aber dem Ende zuzuneigen. Der Aktienkurs der NIKOLA Corp. erholte sich in den letzten Wochen vom Tief bei 9,37 USD (am 21.04.) kräftig erholt, mit einem Rücksetzer aktuell auf 16,99 USD. Und heute kommuniziert NIKOLA wieder per Social Media mit "seinen Aktionären" - Produktion der ersten Brennstoffzellen-LKW in Ulm hat aktuell ...

