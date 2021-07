Wie ich dem Firmenbuch entnehme, ist Strabag-Großaktionär Hans Peter (Haselsteiner) seit Mai 2021 direkt an der Signa Holding von René Benko mit 10,10 Prozent beteiligt. Er hat dafür seinen Anteil an der Signa Development Selection AG von 25,1 Prozent eingetauscht. "Das ist einfach erklärt", sagt mir Hans Peter exklusiv am Telefon, kurz bevor er in den Flieger steigt. "Ich sehe, dass das Augenmerk ...

Den vollständigen Artikel lesen ...