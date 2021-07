Neckarsulm (ots) - Klaus Gehrig hat spontan das Mandat als Komplementär niedergelegt, da er sich bezüglich einer für ihn sehr wichtigen Personalie nicht mit dem Inhaber einigen konnte.Der Inhaber beurlaubt Klaus Gehrig mit der Maßgabe, die weitere Zusammenarbeit in einem weiteren Gespräch zu regeln und dankt ihm für die großartige Aufbauleistung der vergangenen Jahre. Das Verhältnis zwischen Dieter Schwarz und Klaus Gehrig ist weiterhin ungetrübt.Dieter Schwarz nimmt jetzt die Funktion des Komplementärs so lange wahr, bis Gerd Chrzanowski, der designierte Nachfolger und jetzige Vorstandvorsitzende von Lidl, das Mandat übernehmen kann.Weitere Informationen zur Schwarz Gruppe finden Sie unter www.presse.schwarzPressekontakt:Schwarz Unternehmenskommunikation GmbH & Co. KGTelefon: +49 (0) 7132 30788600E-Mail: presse@mail.schwarzOriginal-Content von: Schwarz Unternehmenskommunikation GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/129569/4958474