Der Bereich der Erneuerbaren Energien hat im 1. Halbjahr eine kräftige Korrektur an der Börse erlebt. Steht im 2. Halbjahr eine Wende bevor? Siemens Energy ist einer der interessantesten Kandidaten in Frankfurt.Ist die Korrektur bei den Erneuerbaren beendet? Die Aktien der meisten europäischen Unternehmen aus der Branche erlebten im 1. Halbjahr eine deutliche Korrektur ihrer Bewertungen. Was im Kern daran lag, dass die Bewertungen bis zum Januar stark aufgeblasen wurden und dann die Quartalsberichte nicht nachkamen. Das operative Geschäft entwickelt sich ...

