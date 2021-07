02.07.2021 - Die Adler Modemärkte AG (ISIN: DE000A1H8MU2) meldet weitere Fortschritte in Umsetzung des Insolvenzplans, der in einer Übernahme des gesamten Unternehmens zu 100 % durch die Zeitfracht Logistik Holding GmbH münden soll. Und bisher wurden alle Schritte auf diesem Weg Eins zu Eins umgesetzt. Und heute wurden bis 12:00 Uhr wieder einmal Aktien mit einem Volumen von rund 450 TEUR gekauft worden - warum? Die Adler Modemärkte AG hat am 22.01.2021 von der Zeitfracht Logistik Holding GmbH, Berlin ein unwiderrufliches Angebot zum Abschluss einer Investorenvereinbarung erhalten. Und die Annahme ...

