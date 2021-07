"4 von 5" - in einem neuen Anleihen-Barometer bewerten die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG die Hybridanleihe der Multitude SE (ehemals Ferratum) mit endloser Laufzeit (ISIN: NO0011037327) als "attraktiv" mit 4 von 5 möglichen Sternen. Die Hybridanleihe wurde sowohl vom Deutschen als auch vom Europäischen Mittelstandsanleihen FONDS gezeichnet.

Mit ihrem automatisierten Kredit-Scoring-Verfahren und dem digital geprägten Geschäftsmodell konnte Multitude SE (Ferratum) in den letzten Jahren ein hohes und profitables Wachstum generieren. Das Geschäftsmodell zeigte sich laut KFM-Analyse, auch auf Grund der schnellen Risikoanpassung der Gesellschaft, in der Covid-19 Pandemie "sehr robust". Zudem werde Multitude nach Ansicht der KFM-Analysten von dem durch die Pandemie verstärkten Trend zum digitalen Banking profitieren und weiteres Wachstum generieren können, was sich durch die Skalierbarkeit des Geschäftsmodells positiv auf die Erträge auswirken wird.

Multitude-Hybridanleihe 2021/26/unendl.

ANLEIHE CHECK: Die unbesicherte und nachrangige Hybridanleihe der Multitude SE (ehemals Ferratum OJ) hat ein Emissionsvolumen von bis zu 50 Mio. Euro (Aufstockungsmöglichkeit ...

