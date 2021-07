Der Model S Plaid brannte aus ungeklärter Ursache aus. Sein Besitzer war im Auto eingesperrt. Nun fordern Anwälte, das Luxusauto aus dem Verkehr zu ziehen. Es soll der erste von 250 an Privatpersonen ausgelieferte Model S Plaid gewesen sein, der am Dienstag in Gladwyne, Pennsylvania ausgebrannt ist. Sein Fahrer entkam nur knapp dem Feuertod, da die elektronische Türverriegelung versagte. Er habe sein gesamtes Körpergewicht einsetzen müssen, um die Tür dennoch zu öffnen, lässt sein Anwalt Ben Meiselas verlauten. Nach der Flucht des Fahrers soll sich...

Den vollständigen Artikel lesen ...