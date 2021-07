Im Juni hat der Goldpreis in der Spitze mehr als 150 Dollar eingebüßt. Seit dem Jahreswechsel beläuft sich das Minus damit auf 6,3 Prozent (Stand: 29. Juni). Hauptverantwortlich für die jüngste Negativtendenz war die US-Notenbank Fed. US-Notenbank: Paukenschlag von Powell Die Fed-Sitzung Mitte Juni dürfte fielen Anleger noch lange in Erinnerung bleiben, da vor allem Aktien sowie die beiden Edelmetalle Gold und Silber stark in Mitleidenschaft gezogen wurden. US-Notenbanker haben nämlich für Ende ...

