DJ EZB/Enria beklagt hohe Risikoneigung von Banken

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Chef der bei der Europäischen Zentralbank (EZB) angesiedelten Bankenaufsicht, Andrea Enria, hat eine zu hohe Risikoneigung großer Banken im Euroraum bei der Kreditvergabe an hoch verschuldete Unternehmen (Leveraged Loans) beklagt und höhere Eigenkapitalanforderungen in Aussicht gestellt. In einer Veranstaltung der Universita degli Studi di Napoli Federico II sagte Enria: "Leveraged Loans wurden so gezeichnet, dass sie Unternehmen mit einem immer höheren Verschuldungsgrad anzogen, was sich darin zeigte, dass die ausstehenden Schulden der Kreditnehmer ein immer größeres Vielfaches ihrer Ertragskraft ausmachten."

Auf der anderen Seite seien dieselben Kredite über Verbriefung (Colateralized Loan Obligations - CLO) so strukturiert worden, dass sie immer weniger Covenants enthielten, das heißt die vertraglichen Beschränkungen und finanziellen Parameter, die regeln, wie Unternehmenskreditnehmer agieren können und die die Interessen der Investoren schützen sollten.

Laut Enria führte die Jagd nach Rendite zu einer Verbreiterung der Investorenbasis. Das verringerte einerseits die direkte Exponierung der Banken gegenüber solchen riskanten Krediten. Andererseits setze es breitere Kreise der Finanzindustrie einem höheren Risiko aus, was wiederum die indirekte Exponierung der Banken steigerte und womöglich die Transparenz verringere.

"Innerhalb von CLOs werden zum Beispiel die meisten der risikoreicheren (Junior- und Mezzanine-) Tranchen an Vermögensverwalter, Versicherungsfonds, Hedgefonds und strukturierte Kreditfonds verkauft, während die meisten Senior-Tranchen von Banken gekauft werden", erläuterte Enria. Viele der riskanten Merkmale, die laut Enria für CLOs im Vorfeld der großen Finanzkrise typisch waren, gibt es derzeit nicht mehr. "Aber trotzdem erhöhen sie zwangsläufig die Verflechtungen und Konzentrationen auf dem Markt für riskante Kredite", warnte der Bankenaufseher.

Die EZB will jenen Banken, die ihr Engagement im Leveraged-Loan-Geschäft ausgeweitet haben Enria zufolge verstärkt auf die Finger schauen. "Insbesondere in Schlüsselbereichen wie der Leveraged Finance, in denen frühere aufsichtsrechtliche Vorgaben von den Banken nicht ausreichend umgesetzt wurden, planen wir, das gesamte Spektrum der uns zur Verfügung stehenden aufsichtsrechtlichen Instrumente einzusetzen, einschließlich Mindestkapitalanforderungen, die dem spezifischen Risikoprofil der einzelnen Banken angemessen sind, falls dies erforderlich sein sollte", sagte er.

July 02, 2021

