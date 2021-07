Berlin (www.anleihencheck.de) - Es war zu erwarten, dass die Preise insgesamt zunächst einmal steigen würden, je näher sich die Welt wieder in Richtung Normalität bewegt, so die Experten des Online-Brokers LYNX.Die Gründe seien schnell erklärt: Konsum und Investitionen, die während der Pandemie zunächst vertagt und aufgeschoben worden seien, würden nun nachgeholt. Gleichzeitig seien Produktion und Lieferketten noch nicht wieder vollständig angelaufen, sodass es an einigen Stellen immer wieder zu Engpässen komme. Für die US-Regierung bestehe daher auch angesichts steigender Inflationszahlen noch kein Grund zur Beunruhigung. Doch diese Einschätzung der Lage könnte sich als Fehler herausstellen, meine Sascha Sadowski, Marktexperte beim Online-Broker LYNX. ...

