Die Coronakrise scheint sich am Frankfurter Flughafen dem Ende zuzuneigen.Betreiber Fraport sucht aktuell neue Arbeitskräfte für die Bodenverkehrsdienste. Grund seien unerwartete und schwer planbare Verkehrsspitzen im Sommer-Reiseverkehr, berichtete am Freitag eine Unternehmenssprecherin. Zu bestimmten Uhrzeiten müsse am größten deutschen Flughafen ähnlich viel Verkehr wie im Rekordjahr 2019 abgewickelt werden, obwohl das Gesamtaufkommen der Passagiere nach wie vor erst 30 bis 40 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...