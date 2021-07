NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hennes & Mauritz auf "Outperform" mit einem Kursziel von 250 schwedische Kronen belassen. Analyst Richard Chamberlain zählte in einer am Freitag vorliegenden Studie die Aktien der schwedischen Modekette zu den weltweit 30 aussichtsreichsten Aktien dieses Jahres. Das Unternehmen verbessere schrittweise das Angebot und habe sich damit zuletzt besser geschlagen. Mit einem zum Euro schwächeren US-Dollar ergäbe sich zudem erhebliches Potenzial bei der Profitabilität./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2021 / 00:19 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2021 / 00:45 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: SE0000106270

H&M-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de