Nach zwei ausgesprochen renditeträchtigen Jahren mit Wertsteigerungen im zweistelligen Prozentbereich scheint die altbewährte Krisenwährung Gold in diesem Jahr einen Gang zurückzuschalten. Angesichts der zahlreichen Krisenherde und Fehlentwicklungen sollten langfristige Investoren aber weiterhin investiert bleiben. Schutzbedürfnis der Investoren lässt nach Während das Jahr 2020 corona-bedingt vor allem durch ein hohes Maß an Unsicherheit gekennzeichnet war, prägen in diesem Jahr vor allem Hoffnung ...

