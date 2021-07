Zur Jahreshälfte (Kalenderwoche 26 - 29.06. bis 02.07.2021) müssen einige Anleihe-Emittenten die Veröffentlichungen ihrer testierten Jahresabschlüsse für 2020 verschieben. So kann die SUNfarming GmbH ihren geprüften Jahresabschluss 2020 erst im Verlauf des Julis veröffentlichen und nicht wie geplant bis zum 30. Juni 2021. Aufgrund der Verschiebung wird sich der Zinssatz für die SUNfarming-Anleihe 2020/25 (ISIN: DE000A254UP9) gemäß Anleihebedingungen in der nächsten Zinsperiode vom 16. November 2021 bis zum 15. Mai 2022 um 1 Prozentpunkt von 5,5 % p.a. auf 6,5 % p.a. erhöhen. Auch die Ekosem-Agrar AG muss die Veröffentlichung des Konzernabschlusses 2020 verschieben, da Aufstellung und Prüfung noch nicht abgeschlossen sind. Der Milchproduzent befindet sich nach eigenen Angaben mit dem Abschlussprüfer in der Klärung weniger offener Punkte, was schnellstmöglich geschehen soll. Nach vorläufigen Geschäftszahlen hat die Ekosem-Agrar AG in 2020 einen Konzern-Gewinn von 23,5 Mio. Euro erwirtschaftet.

Die eterna Mode Holding GmbH lädt ihre Anleihegläubiger zu einer zweiten Gläubigerversammlung ...

