Ermutigende Signale vom US-Arbeitsmarkt haben die Börsen am Freitag getragen. Der Dax gewann 0,6 Prozent auf 15.693 Punkte, der EuroStoxx50 stieg um 0,4 Prozent auf 4096 Zähler. Auch an den US-Aktienmärkten ging es vorbörslich aufwärts, nachdem sich die Lage am US-Arbeitsmarkt im Juni überraschend stark aufgehellt hat.

