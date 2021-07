Leipzig (ots) - Die Empörung war groß, als der Beirat des Wirtschaftsministeriums im Juni den Vorschlag zur Rente mit 68 machte. Grund genug, bei "Fakt ist!" darüber zu diskutieren am Montag, 05.07.2021 - bereits 20.30 Uhr als Livestream bei MDR.DE und um 22.15 Uhr im MDR-Fernsehen sowie in der ARD-Mediathek.Die Idee, den Renteneintritt an die Lebenserwartung zu knüpfen, ist zunächst nachvollziehbar: Die Gesellschaft wird immer älter. Doch bleiben die Menschen bis ins hohe Alter auch gesund und leistungsfähig? Eben nicht, warnen die Altersforscher. Es brauche andere Ideen, damit die Älteren ihren Ruhestand genießen können, dies aber nicht auf Kosten der Jüngeren geschieht.Wie sieht eine gerechte Rentenformel aus? Was bringt es, wenn auch Beamte und Selbständige ins Rentensystem einzahlen? Wie kommen jene über die Runden, die in ihrem Berufsleben wenig verdient haben? Und warum können unsere Nachbarn in Österreich viel besser von ihrer Rente leben?Darüber diskutiert Andreas F. Rook bei "Fakt ist! Aus Dresden" am Montagabend mit seinen Gästen:- Dr. Laura Romeu Gordo; Altersforscherin (Deutsches Zentrum für Altersfragen)- Prof. Gert Wagner; Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler und Regierungsberater- Susanne Schaper; (Die Linke) Landesvorsitzende Sachsen und Sozialpolitikerin- Lorenzo Wienecke & Juri Galkin; Initiative für wirtschaftliche Jugend e.V.Pressekontakt:Peggy Ender, MDR-Landesfunkhaus Sachsen, Tel.: (0351) 8 46 35 15, E-Mail: peggy.ender@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/4958750