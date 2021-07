Wall-Street-Ikone Cathie Wood, Gründerin von Ark Invest, hat ein Faible für das chinesische IPO Kanzhun. Wood kaufte zum ersten Mal Aktien des Unternehmens am 21. Juni. In dieser Woche griff die 65-Jährige dann jeden Tag zu. Wood sieht demnach noch bemerkenswertes Potenzial, obwohl sich der Kurs bereits verdoppelt hat.Kanzhun betreibt die Jobbörse Boss Zhipin, laut Börsenprospekt die größte Online-Rekrutierungsplattform in China. Die Zahl der monatlich aktiven Nutzer kletterte im ersten Quartal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...