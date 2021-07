Die Aufholjagd am US-Arbeitsmarkt nach den massiven Jobverlusten der Corona-Krise gewinnt an Fahrt. Im Juni entstanden 850.000 neue Arbeitsplätze außerhalb der Landwirtschaft, wie die Regierung in Washington am Freitag mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich mit 700.000 gerechnet - nach einem Jobaufbau von 583.000 im Mai.

