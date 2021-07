Darum gehts im Video: Als frisch gebackener Papa stellt sich Richy gerade vor allem eine Frage: Wie kann er für sein Kind frühzeitig finanziell vorsorgen? Was muss man - auch steuerlich - bei einem Junior-Depot beachten? Und welche Aktien, ETFs & Co. gehören ins Kinder-Depot? Im Video erhält er kompetente Ratschläge von Investor und Buchautor Christian W. Röhl, der ebenfalls stolzer Papa eines Jung-Anlegers ist. 00:00 - Herzlichen Glückwunsch Richy! 01:20 - 1. Junior-Depot auf Namen des Kinds? 12:54 - 2. Welche Aktien, ETFs & Co ins Depot? 19:47 - 3. Gebühren beachten! - Bitte beachte unsere rechtlichen Hinweise und die Angaben zu möglichen Interessenskonflikten: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/legal/disclaimer-video-und-textbeitraege/