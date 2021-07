Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

KYG5086A1141 Jayden Resources Inc. 02.07.2021 KYG5086A1307 Jayden Resources Inc. 05.07.2021 Tausch 3:1

KYG7S56K1068 PFC Device Inc. 02.07.2021 KYG7S56K1225 PFC Device Inc. 05.07.2021 Tausch 20:1

GB00B18V8630 Pennon Group PLC 02.07.2021 GB00BNNTLN49 Pennon Group PLC 05.07.2021 Tausch 3:2

