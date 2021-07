Der Deutsche Aktienindex ließ sich heute auch nicht durch die US-Arbeitsmarktdaten aus der Ruhe bringen - 100 Punkte Schwankungsbreite und kurz vor Handelsschluss notiert der Index ungefähr in der Mitte dieser Spanne. Dabei waren die Zahlen so ganz nach dem Geschmack der Anleger. Sie fielen zwar mit 850.000 neu geschaffenen Stellen höher aus als erwartet, dies aber bei geringerem Lohndruck. In den vergangenen Monaten hatten die Stellenschaffungen enttäuscht, aber nicht, weil die Unternehmen nicht ...

