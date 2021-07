Amazon soll über Kooperationen mit Partnern eine Software-Suite auflegen wollen, die es mit Microsoft 365 aufnehmen kann. Die Initiative soll unter der Bezeichnung "Rebellen-Allianz" laufen. Wie Business Insider aus dem Umfeld des E-Commerce-Riesen erfahren haben will, soll bei Amazon immer wieder leidenschaftlich über ein Konzept diskutiert werden, dass unter dem Namen "Rebellen-Allianz" geführt wird. Der Name dürfte eine Anspielung an die Star-Wars-Filme sein. Darin formieren sich Rebellen-Allianzen, um gemeinsam gegen das große Imperium aufzustehen. Rebellen-Allianz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...