NASDAQ-IPO: Robinhood will trotz Verlust an die Börse Der amerikanische Neobroker verwaltet schon 82 Milliarden Dollar Kundenvermögen. Mit Hilfe der Großbanken J.P. Morgan und Goldman Sachs zielt Robinhood auf eine Unternehmensbewertung von 40 Milliarden Dollar. Doch das Geschäftsmodell ist umstritten.

