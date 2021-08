Erst in der vergangenen Woche ging der Neo-Broker Robinhood an die NASDAQ. Am vergangenen Donnerstag waren Anleger nicht so recht zu Käufen zu animieren, heute sieht es jedoch schon deutlich anders aus.Die Robinhood-Aktie wird seit dem 29. Juli an der US-Technologiebörse NASDAQ gehandelt. Zum Sprung aufs Börsenparkett notierte das Papier genau auf dem Ausgabepreis von 38 US-Dollar und rutscht im weiteren Verlauf sogar noch deutlich darunter. Schon der Emissionspreis lag am Ende der zuvor ...

