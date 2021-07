Halle (ots) - Plastik-Verzicht ist gut für Umwelt und Gesundheit. Acker, Flüsse und Meere sind voll mit dem Müll, der nach bisheriger Kenntnis nie verrottet, sondern sich nur langsam zersetzt: Mikroplastik wird unweigerlich von Tieren gefressen. Landen diese bei uns auf den Tellern, gelangen die Teilchen auch in unsere Körper. Das gilt auch für Vegetarier: Nanoplastik befindet sich im Trinkwasser und der Luft.



Es ist also ein wichtiger Schritt, dass die EU Einwegplastik verbietet. Doch das reicht nicht. So sollte sie zudem aufhören, Plastikprodukte herzustellen, um sie weltweit zu verkaufen.



Und die EU muss mehr als nur Vorbild sein: Bei diplomatischen Gesprächen muss sie Lösungen aufzeigen und Forderungen stellen, damit andere Länder nachziehen.



