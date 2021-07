ST. PETERSBURG (dpa-AFX) - Spanien steht erstmals seit 2012 wieder in einem Halbfinale der Fußball-Europameisterschaft. Der dreimalige Titelträger gewann am Freitag in St. Petersburg das Achtelfinale gegen die Schweiz mit 3:1 im Elfmeterschießen. Nach der Verlängerung hatte es 1:1 (1:1, 1:0) gestanden. Vor 24 764 Zuschauern verwandelte Mikel Oyarzabal den entscheidenden Elfmeter.

Zuvor hatte Ersatz-Kapitän Xherdan Shaqiri (68.) zum 1:1 für die Schweiz ausgeglichen, nachdem Denis Zakaria (8.) mit einem Eigentor Spanien in Führung gebracht.

Der Mönchengladbacher lenkte einen Schuss von Spaniens Jordi Alba unglücklich in eigene Netz ab und schoss das zehnte Eigentor des laufenden Turniers. Der Schweizer Remo Freuler sah in der 77. Minute Rot wegen groben Foulspiels. Im Halbfinale am Dienstag (21.00 Uhr) in London trifft Spanien auf den Sieger der Partie Belgien gegen Italien./mkl/DP/men