Mit keiner anderen Anlageform konnten Investoren 2021 so viel Geld verdienen wie mit Aktien und dass, obwohl die Börsen schon 2020 stark gelaufen waren. In der ersten Jahreshälfte kletterten die Kurse an den wichtigen Börsen nun erneut zweistellig und die Gretchenfrage lautet: Was kann man jetzt noch kaufen? Hier sind einige Anregungen.Die Analysten von JP Morgan haben pünktlich zum Beginn des neuen Monats ihre Liste mit Top-Empfehlungen für den Juli aktualisiert. Hier sind die zehn Auserwählten: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...