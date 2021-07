DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 15.667 Pkt - OHB gesucht

FRANKFURT (Dow Jones)--Dank guter Vorgaben von der Wall Street haben die Kurse ihre Gewinne im nachbörslichen Handel am Freitag noch etwas ausgebaut. In den USA hatten S&P-500 und Nasdaq in Reaktion auf einen als positiv gewerteten Arbeitsmarktbericht neue Rekordstände erreicht.

Ansonsten war die Nachrichtenlage - wie meist an Freitagabenden - sehr dünn. OHB wurden am Abend um weitere 2,5 Prozent höher getaxt, nachdem die Titel im regulären Geschäft 4,6 Prozent gewonnen hatten. Sie dürften von neuer Begeisterung für das Thema Raumfahrt profitiert haben, die von Virgin Galactic geschürt wurde: Der britische Milliardär Richard Branson will am 11. Juli mit einem Raumschiff seines Unternehmens Virgin Galactic ins All fliegen - und damit seinem US-Konkurrenten Jeff Bezos um neun Tage zuvorkommen. Sollte alles nach Plan laufen, würde Branson es vor US-Milliardär Bezos ins All schaffen. Der Amazon-Gründer will am 20. Juli mit dem ersten bemannten Flug seines Raumfahrtprojekts Blue Origin ins All fliegen.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 15.667 15.650 +0,1% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

July 02, 2021 16:42 ET (20:42 GMT)

