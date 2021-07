Der chinesische Fahrdienstleister Didi (WKN: A3CTLG) nutzte die steigenden Aktienkurse und vollzog am Mittwoch (30.06.2021) an der Nasdaq seinen Börsengang. Zwischenzeitlich erreichte das Unternehmen eine Marktkapitalisierung von etwa 80 Mrd. US-Dollar. Es nahm 4,4 Mrd. US-Dollar ein, doch in den USA wurden wie so oft bei chinesischen Firmen nur sogenannte American Depository Receipts (ADRs) und keine Stammaktien ausgegeben. Anleger können so investieren, sind aber von der Mitbestimmung ausgeschlossen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...