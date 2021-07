Zweibrücken (ots) - Drei Tage Konzert im Rosengarten Zweibrücken vom 3. bis 5. September 2021 mit Bosse, Laith Al-Deen, Semino Rossi, Kerstin Ott u. a.Was lange währt ... Endlich: Das SWR Sommerfestival im Rosengarten Zweibrücken kann kommen. Das Festival-Wochenende, das coronabedingt schon zweimal verschoben werden musste, findet nun vom 3. bis 5. September 2021 statt. SWR1, SWR3, SWR4 und das SWR Fernsehen laden mit Laith Al-Deen, Bosse, Semino Rossi und Kerstin Ott Musikerinnen und Musiker auf ihre Bühne ein, die zu den beliebtesten Deutschlands zählen. Der Kartenvorverkauf beginnt am 5. Juli 2021. Karten über SWR.de/sommerfestival (https://www.swr.de/sommerfestival).SWR4 Schlagerfest mit Semino Rossi, Kerstin Ott, Geschwister Hofmann, Julian DavidDen Aufschlag macht am Freitagabend, 3. September, das SWR4 Schlagerfest. Auf der Bühne erfreut die Sängerin und Gitarristin Kerstin Ott mit ihren unverwechselbaren Songs das Publikum. Schlagerstar Semino Rossi hat die großen Bühnen erobert und zahlreiche Auszeichnungen für seine gefühlvolle Musik erhalten - Musik, die an diesem Abend durch den Rosengarten klingen wird. Das Gesangsduo Anita & Alexandra Hofmann sorgt für "Wilde Zeiten" wie ihr neuestes Album verspricht und für Pop-Schlager-Sänger Julian David heißt es einmal mehr singen "Ohne Limit". Für diejenigen, die nicht vor Ort sein können: Das SWR4 Schlagerfest ist als Live-Stream auf SWR4.de zu sehen und wird am Samstag, 11. September 2021, 22:20 Uhr im SWR Fernsehen ausgestrahlt.Laith Al-Deen und Jukebox Heroes auf der SWR1 BühneDer Samstagabend, 4. September, im Rosengarten steht ganz im Zeichen des Pops. Die Jukebox Heroes - drei akustische Gitarren, ein Cajon und vier Stimmen - bringen das Publikum ab 20 Uhr mit den "größten Hits aller Zeiten" in spätsommerliche Feierlaune. Im Anschluss übernimmt Laith Al-Deen das Ruder. Der bekannte Popsänger und Musikproduzent blickt auf über 30 Jahre Bühnenerfahrung zurück, vor 20 Jahren hatte er mit seiner Debütsingle "Bilder von Dir" den großen Durchbruch. 2020 hat er mit "Kein Tag umsonst" bereits sein zehntes Album veröffentlicht. Immer wieder stehen seine Titel ganz oben in den Charts. Er bringt seine beliebten und seine neuesten Songs mit.Großer Schlussakkord mit Bosse und Parallel auf der SWR3 BühneMit dem Stuttgarter Duo Parallel beginnt ein Sonntagabend, 5. September, voller Musik. Beide, Koray Cinar und Francesco Caruso, haben bereits als Kinder auf der Bühne gestanden, doch hat es ein paar Jahre gedauert, bis sie sich gefunden und entschieden haben, musikalisch parallel durchs Leben zu gehen. Den großen Schlussakkord für das erste SWR Sommerfestival in Zweibrücken setzt Bosse. Er hat die rockigeren Töne für Zweibrücken im Gepäck. Von sich selbst sagt er, Konzerte seien sein Lebenselixier und der eigentliche Grund Musik zu machen. Seine Fans wissen das zu schätzen. Und sicherlich fordert er sein Publikum auch im Rosengarten auf: "Also tanzt, als wär's der letzte Tanz" - zumindest für diesen einen Abend im Spätsommer.Der Vorverkauf der Tickets beginnt am 5. Juli 2021Sitzplatz-Tickets sind erhältlich unter SWR.de/sommerfestival (https://www.swr.de/sommerfestival) oder telefonisch unter 07221 929 21321 und kosten pro Person 25,- Euro (Freitag und Samstag) bzw. 29,- Euro (Sonntag). Alle Preise inkl. MwSt., zzgl. 2,- Euro Servicegebühr pro Bestellung (Postversand innerhalb Deutschlands 2,90 Euro extra). Vergünstigte Tickets für SWR3 Clubmitglieder, Ermäßigungen für Schwerbehinderte, Rollstuhlfahrer und Begleitpersonen.Coronabedingt kann zunächst nur ein begrenztes Kartenkontingent verkauft werden. Mögliche Änderungen und Erweiterungen orientieren sich an den dann aktuellen Auflagen zur Pandemie. Weitere Informationen unter SWR.de/sommerfestival (https://www.swr.de/sommerfestival).Das Programm im Überblick- Freitag, 3.9.2021, 20 Uhr: SWR4 Schlagerfestmit Semino Rossi, Kerstin Ott, Anita & Alexandra Hofmann, Julian DavidAusstrahlung im SWR Fernsehen am Samstag, 11.9.2021, 22:20 Uhr- Samstag, 4.9.2021, 20 Uhr: SWR1mit Laith Al-Deen und Jukebox Heroes- Sonntag, 5.9.2021, 19:30 Uhr: SWR3mit Bosse und ParallelDas SWR Sommerfestival in Stuttgart findet dieses Jahr vom 19. bis 22. August 2021 statt. Aktuelle Informationen unter SWR.de/sommerfestival (https://www.swr.de/sommerfestival).Informationen, kostenloses Bildmaterial zum Download und weiterführende Links unter http://swr.li/sommerfestival-zweibruecken-2021Fotos auch über ARD-Foto.deDas SWR Sommerfestival in Stuttgart findet dieses Jahr vom 19. bis 22. August 2021 statt.