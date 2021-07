Der Krypto-Goldrausch hat trotz Kurs-Achterbahn nichts an seinem Glanz verloren. Das zieht nicht nur neue Anleger an, sondern auch Cyberkriminelle. Ein Überblick der größten Sicherheitsrisiken. Beim Auf und Ab der Kryptowährungen bleibt ein Trend konstant: Es strömen immer neue Anleger an die Kryptobörsen. Viele investieren zum ersten Mal in eine digitale Währung - und sind sich der damit verbunden Sicherheitsrisiken nicht bewusst. Im Darknet und einschlägigen Foren werden immer wieder Methoden diskutiert, um an die digitalen Coins zu gelangen. Hier sind die vier häufigsten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...