Amman, Jordanien (ots/PRNewswire) - Der Saraya Aqaba Waterpark, der erste seiner Art in Aqaba und der größte Wasserpark im Königreich Jordanien, hat heute offiziell seine Tore für die Öffentlichkeit geöffnet. Die Weltklasse-Attraktion, die sich im Herzen von Jordaniens einziger Küstenstadt befindet, verspricht den Gästen das ultimative Wasserabenteuer mit über 25 Fahrgeschäften, Rutschen und Erlebnissen sowie familienfreundlichen Essensangeboten. Es wird erwartet, dass der Wasserpark Gäste aus dem ganzen Königreich sowie Touristen aus der ganzen Welt begrüßen wird, um zu rutschen und schwimmen für einen großen Sommer am Roten Meer, an dem man sich gerne erinnern wird.Um die Multimedia-Pressemitteilung anzusehen, klicken Sie bitte auf: https://www.multivu.com/players/uk/8918751-saraya-aqaba-waterpark-in-jordan-officially-opens-to-the-public/.Innerhalb der atemberaubenden Saraya Al Aqaba Residential City gelegen, erstreckt sich der Saraya Aqaba Waterpark über eine Fläche von 28.500 Quadratmetern. In diesem einzigartigen Themen-Wasserpark können die Gäste eine Reihe von unvergesslichen Erlebnissen genießen, die von Fahrgeschäften und Attraktionen inspiriert sind, die von Jordaniens berühmtesten Sehenswürdigkeiten wie Wadi Rum, dem Toten Meer, Jerash und vielen anderen inspiriert wurden.Wasserpark-Besucher werden von einzigartigen Fahrgeschäften überwältigt, die es im Königreich noch nie gegeben hat, darunter Pella Plunge, eine Rutsche, die vom höchsten Punkt des Wasserparks aus der Schwerkraft trotzt und Dead Sea Drop, ein fast vertikaler Sturz, der als eine der höchsten und steilsten Rutschen des Landes 12 m (40 Fuß) in die Tiefe stürzt.Chris Van Der Merwe, General Manager des Saraya Aqaba Waterpark, sagte: "Nach monatelangen, ernsthaften Vorbereitungen erfüllt es mich mit unermesslichem Stolz, die Türen des Saraya Aqaba Waterpark endlich für die Öffentlichkeit geöffnet zu sehen. Ob aufregende Fahrgeschäfte und Rutschen, aufregende Wassersportarten, Entspannung am Pool oder köstliches Essen und Live-Entertainment - wir haben sorgfältig eine breite Palette von Erlebnissen kuratiert, um die ganze Familie zu versorgen."Van Der Merwe fügte hinzu: "Die Küstenstadt Aqaba ist seit langem ein begehrtes Ziel für inländische Reisende und internationale Touristen gleichermaßen. Ich habe keinen Zweifel daran, dass die Erweiterung um diesen Weltklasse-Wasserpark ein Muss für Familien sein wird, die in diesem Sommer das ultimative Wasserabenteuer suchen."Gäste, die sich während ihres abenteuerlichen Tages im Saraya Aqaba Waterpark stärken möchten, können das Rose City Diner besuchen, das Hauptrestaurant des Wasserparks. Darüber hinaus können Gäste, die Markenartikel und Pool-Essentials kaufen möchten, den Al Siq Souk besuchen.Der Wasserpark Saraya Aqaba wurde von Eagle Hills, dem größten Entwickler im Königreich Jordanien, entwickelt und wird derzeit von Farah Experiences, einer Tochtergesellschaft der in Abu Dhabi ansässigen Miral Asset Management, verwaltet und betrieben.Weitere Informationen finden Sie unter www.sarayaaqabawaterpark.com (https://sarayaaqabawaterpark.com/).Informationen zum Saraya Aqaba Waterpark:Der im Herzen von Aqaba, Jordaniens einziger Küstenstadt, gelegene Wasserpark Saraya Aqaba ist der erste seiner Art in Aqaba und der größte im Königreich Jordanien. Er bietet mehr als 25 Fahrgeschäfte, Rutschen und Erlebnisse sowie familienfreundliche Gastronomiebetriebe. Der Weltklasse-Wasserpark bietet Abenteuer wie kein anderer für die ganze Familie.Auf einer Fläche von mehr als 28.500 m² bietet der jordanische Themenpark aufregende Fahrgeschäfte und Attraktionen, die nach den bekanntesten Wahrzeichen des Königreichs benannt sind, darunter Jerash, Wadi Rum und viele mehr.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1555073/Saraya_Aqaba_Waterpark.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1529571/Saraya_Aqaba_Waterpark_Logo.jpgPressekontakt:Ayat Abu Hantash+971 2 612 9538aisaid@farahexperiences.comOriginal-Content von: Saraya Aqaba Waterpark, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156519/4959009