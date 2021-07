Schauen Sie dazu in diese FreeTV-Variante des ansonsten umfangreicheren Themen-Checks mit Hans A. Bernecker im Rahmen von Bernecker.tv (auszugsweise). Gespräch vom 30.06.2021. Wir wünschen erhellende und gewinnbringende Impulse. Schlaglichter:



++ Inflation, Zins und Wachstumspotenzial

++ Unternehmensstimmung - Wieviel rosiger kann der Himmel noch werden?

++ Corona - Delta-Variante als Risikofaktor für den Herbst?

++ Wie aussagefähig sind Daten zum Themenkomplex Inflation und Zinsen?

++ Folgen die Konsumentenpreise dem steilen Anstieg bei Import- und Erzeugerpreisen?

++ Zauberformel in Washington - was verbirgt sich dahinter?





Hier geht es zum Video:





Oder via Copy/Paste:

https://youtu.be/SY2--Svmf74

