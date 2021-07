München (ots) - Die Deutsche Basketball-Nationalmannschaft steht nach einem 86:76 gegen Kroatien im Qualifikations-Finale für die Olympischen Spiele in Tokio. Im Endspiel um das letzte Olympia-Ticket trifft die DBB-Auswahl morgen auf Brasilien - das Duell gegen die "Hammer-Mannschaft" (Zitat Barthel) ist ab 19.20 Uhr live und kostenfrei bei MagentaSport zu sehen. Deutschland überzeugte vor den Augen von "Fan" Dennis Schröder vor allem im letzten Viertel. Herausragend war Maodo Lo mit 29 Punkten. "Es ist eine tolle Gruppe, es macht sehr viel Spaß", lobte Bundestrainer Henrik Rödl, der über den Teamgedanken viel bewegt hat: "Wir versuchen eine Identität zu bauen, die von Spiel zu Spiel steigt: das Vertrauen ineinander, der Kampf füreinander und das nie aufgeben!"Danilo Barthel: "Es hat Spaß gemacht, mal wieder mit ein paar Fans in der Halle zu sein. Ich bin sehr, sehr froh wie wir als Team aufgetreten sind, wié wir ruhig geblieben sind." Sein Ausblick auf das Finale gegen Brasilien: "Mit einem Sieg könne wir den Traum schaffen. Wir wissen aber auch, dass da eine Hammer-Mannschaft mit Brasilien auf uns wartet."Ein dickes Lob gab Barthel an Maodo Lo: "Maodo hat eine überragende Leistung gezeigt, er hat uns ein bisschen getragen!"Der gelobte Maodo Lo warf 29 Punkte, hob indes das Team hervor: "Wir sind nicht auseinandergefallen, haben gekämpft, wir haben zusammengehalten!" Lo über seinen Olympia-Traum: "Von den Spielern hat es noch keiner geschafft, sich für Olympia zu qualifizieren" Außer Trainer Rödl. Gegen Brasilien "müssen wir unsere beste Leistung abrufen."Olympia-Qualifikation live und kostenfrei bei MagentaSport:Sonntag, 4. JuliAb 19.20 Uhr: Deutschland - BrasilienKommentar Michael KörnerPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/4959084